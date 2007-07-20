Россия согласилась пропустить цистерны с фосфором транзитом в Казахстан

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сообщил, что Россия согласовала транзит цистерн с фосфором по своей территории в направлении Казахстана.

Как сообщили УНИАН в Управлении информационно-разъяснительной работы и связей со СМИ МЧС Украины, об этом министр заявил сегодня во Львовской области.

„Я говорил сегодня с послом Казахстана, имел разговор с послом России. На данный момент загружены уже три цистерны, из которых две полные, одна пустая, еще четыре готовятся к загрузке. Рядом с работниками МЧС работают представители казахского завода-производителя, они помогают в ремонте цистерн и будут сопровождать их при транспортировке в Казахстан. Мы надеемся на то, что первые загруженные вагоны будут отправлены уже в ближайшие дни, а возможно и часы. Специально для этого на месте чрезвычайного происшествия создан таможенный пост, чтобы все оформления происходили непосредственно на месте аварии”, - сказал Н.ШУФРИЧ.

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли транзит вагонов через Киев, министр заверил, что у киевлян нет оснований волноваться, ведь будет обеспечен такой маршрут, который будет учитывать расположение больших городов. „Мы сделаем все, чтобы обойти крупные населении пункты”, - отметил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 июля, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что перевозка желтого фосфора по Украине запрещена до завершения расследования причин аварии грузового поезда во Львовской области.

В то же время, по словам министра, от вице-премьер-министра Александра КУЗЬМУКА поступило сообщение, что Минтранссвязи должен обеспечить доставку уцелевших цистерн с фосфором обратно в Казахстан.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, сейчас это отрабатывается, в частности, Минтранссвязи связывается с «Российскими железными дорогами», чтобы они приняли цистерны с этим грузом.

Сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ выразил мнение, что возвращать опасный груз фосфора в Казахстан нужно лишь после тщательной проверки железнодорожных цистерн и при повышенных мерах безопасности.