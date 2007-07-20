Россия согласилась пропустить цистерны с фосфором транзитом в Казахстан

16:00, 20 июля 2007
Общество
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Шуфрич разговаривал с послами

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич на четвертый день прибыл на место аварии во Львовской области. 19 июля
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ сообщил, что Россия согласовала транзит цистерн с фосфором по своей территории в направлении Казахстана.

Как сообщили УНИАН в Управлении информационно-разъяснительной работы и связей со СМИ МЧС Украины, об этом министр заявил сегодня во Львовской области.

„Я говорил сегодня с послом Казахстана, имел разговор с послом России. На данный момент загружены уже три цистерны, из которых две полные, одна пустая, еще четыре готовятся к загрузке. Рядом с работниками МЧС работают представители казахского завода-производителя, они помогают в ремонте цистерн и будут сопровождать их при транспортировке в Казахстан. Мы надеемся на то, что первые загруженные вагоны будут отправлены уже в ближайшие дни, а возможно и часы. Специально для этого на месте чрезвычайного происшествия создан таможенный пост, чтобы все оформления происходили непосредственно на месте аварии”, - сказал Н.ШУФРИЧ.

Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли транзит вагонов через Киев, министр заверил, что у киевлян нет оснований волноваться, ведь будет обеспечен такой маршрут, который будет учитывать расположение больших городов. „Мы сделаем все, чтобы обойти крупные населении пункты”, - отметил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 июля, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что перевозка желтого фосфора по Украине запрещена до завершения расследования причин аварии грузового поезда во Львовской области.

В то же время, по словам министра, от вице-премьер-министра Александра КУЗЬМУКА поступило сообщение, что Минтранссвязи должен обеспечить доставку уцелевших цистерн с фосфором обратно в Казахстан.

По словам Н.РУДЬКОВСКОГО, сейчас это отрабатывается, в частности, Минтранссвязи связывается с «Российскими железными дорогами», чтобы они приняли цистерны с этим грузом.

Сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ выразил мнение, что возвращать опасный груз фосфора в Казахстан нужно лишь после тщательной проверки железнодорожных цистерн и при повышенных мерах безопасности.

 

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