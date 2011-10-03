В Сумах пытались украсть чудотворную икону

В Сумах задержан 25-летний мужчина, который пытался украсть чудотворную икону Ксении Блаженной из Ильинской церкви.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

«По рации нам сообщили, что неизвестный мужчина пытался похитить чудотворную икону Ксении Блаженной. Но, к счастью, реализовать свой замысел не успел, поскольку был вовремя замечен и задержан прихожанами, которых много в церкви», - рассказал младший инспектор Государственной службы охраны Виталий ФРОЛОВ.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в Сумах из Спасо-Преображенского собора была похищена чудотворная Корсунская икона Божьей Матери, которая считалась оберегом областного центра и его жителей. Эта икона до сих пор не найдена.