На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье зафиксирован подземный толчок силой 3,7 бала по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Землетрясение произошло вчера возле села Синевир Межигорского района. Обошлось без негативных последствий.

Напомним, последнее землетрясение на Закарпатье было зафиксировано 1 мая. Его эпицентр находился в Румынии. Сила толчка – 5,3 бала.

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