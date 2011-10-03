На Закарпатье произошло землетрясение
08:46, 03 октября 2011Общество
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Толчок силой 3,7 бала
На Закарпатье зафиксирован подземный толчок силой 3,7 бала по шкале Рихтера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.
Землетрясение произошло вчера возле села Синевир Межигорского района. Обошлось без негативных последствий.
Напомним, последнее землетрясение на Закарпатье было зафиксировано 1 мая. Его эпицентр находился в Румынии. Сила толчка – 5,3 бала.
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