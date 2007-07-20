В Алуште умер седьмой пассажир разбившегося позавчера автобуса

Сегодня в 7.15 в реанимации Алуштинской городской больницы от полученных травм скончался седьмой пассажир автобуса, разбившегося на Ялтинской трассе у с.Изобильное.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По данным МЧС, на сегодняшний день в городской больнице Алушты находятся 25 человек, в том числе в тяжелом состоянии 3 человека и в крайне тяжелом состоянии – 3 человека, в числе которых 9-летний ребенок.

Состояние 13 человек оценивается как средней степени тяжести, в удовлетворительном состоянии – 6 человек. Амбулаторную медицинскую помощь получили 22 человека.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 июля на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта в ДТП попал автобус из Умани, где находилось 54 человека (52 пассажира и 2 водителя). По данным МЧС Крыма, в результате аварии погибли 6 человек и пострадали 46, в том числе 12 детей (по данным ГАИ Крыма, погибли 6 человек, пострадали - 44).