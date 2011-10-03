Новые паспорта могут сделать из украинцев потенциальных преступников?

Новые биометрические паспорта, за введение которых недавно проголосовала Верховная Рада, могут обернуться значительными неприятностями - закону. Об этом сообщает ТСН.

Каждый человек имеет уникальный идентификатор. Он не позволит спутать его ни с кем другим. Биометрические данные - это последняя нераскрытая тайна каждого человека.

А отпечатки пальцев украинцев после введения биометрических документов в ближайшее время могут оказаться в базах данных милиции. Правозащитники по этому поводу давно встревожены. И не только в Украине. Любая информация - частная, конфиденциальная - может быть использована во вред человеку. Даже если речь идет о содержании смс-сообщений, что и говорить об отпечатках пальцев или радужной оболочке глаза.

"Если хакер достаточно квалифицированный, с помощью сканера сможет получить отпечаток пальцев, то ясно что он сможет использовать его как угодно, возможно даже то что называется "подставой", то есть лицо может быть обвинено в совершении тех или иных уголовно наказуемых деяний", - говорит кандидат юридических наук, правозащитник Вячеслав Яковенко.

То, что угроза не теоретическая, убедиться несложно. В небольшом берлинском компьютерном клубе молодой хакер Ян Красслер демонстративно легко подделал чужие отпечатки пальцев.

Все, что у него было - нехитрый набор подручных средств ценой в 10 евро. Результат получается в виде едва заметной прозрачной наклейки.

"Если полицейские присмотрятся к пальцу - то наклейку, конечно, видно. Но каждый же не будут проверять. Я уже попробовал - в магазине, где таким образом расплачиваешься. Все сработало!", - Говорит Ян Красслер.

Расплатиться в немецком магазине, где вместо платежных карт принимают отпечатки пальцев - это самая невинная вещь, которая становится возможной. Главное - заполучить оригинал оттиска.

В 2008 году жертвой хакеров стал министр внутренних дел Германии. Немецкие противники чиповых документов устроили охоту за пальчиками всех своих чиновников. Чтобы доказать опасность тотального сбора биометрических данных.

В украинском варианте задача упрощается вдвое. Биометрические данные украинцев уже с первого января начнут заполнять самую ценную базу данных, из когда-либо созданных в Украине.

"Учитывая предыдущий опыт - как в нашей стране хранят персональную информацию, когда на Петровке можно купить любую базу - там, скажем, базу Налоговой - о любом имуществе, о доходах. Так же и эта информация скорее всего не будет достаточно защищенной", - считает правозащитник Вячеслав Яковенко.

Защитить базу персональных данных не могут даже в одной из самых продвинутых в техническом плане стран мира - Японии.