Для модернизации ГТС необходимо 3,2 млрд. долл.

Для модернизации украинской газотранспортной системы с расчетом ежегодной прокачки газа 110 млрд. кубометров необходимо 3,2 млрд. долларов инвестиций.

Как сообщил УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА, такие данные результата ТЭО модернизации ГТС обнародовал сегодня на энергетической конференции в Киеве представитель компании-разработчика ТЭО Mott McDonald.

«В зависимости от объемов прокачки есть разные варианты. Это базовый вариант, который соответствует сегодняшнему уровню прокачки (110 млрд. кубов). Эта оценка включает Уренгой - Помары - Ужгород, хранилища и еще работы по некоторым другим направлениям», - сказал В.МАКУХА.

Он также сообщил, что по расчетам компании, для модернизации ГТС с расчетом на ежегодную прокачку 140 млрд. кубометров газа потребуется около 6 млрд. долл.