Журналисты обнаружили 9 цистерн с фосфором возле львовской гостиницы (фото)

Во Львове близ железнодорожной станции "Клепарив", что возле гостиницы "НТОН", стоят 9 цистерн "Казфосфат" с желтым фосфором.

ZAXID.NETне берется утверждать, что эти цистерны из Ожидова, или это еще один транзитный поезд с желтым фосфором. На фото цистерн четко видно номера, по которым можно проверить, что это за груз.

В момент фотографирования к цистернам подсоединяли локомотив, которым их собирались куда-то транспортировать.

Львовские журналисты не успели выяснить, были ли эти цистерны заполненные.

Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Михаил Цимбалюк дал поручение транспортной милиции выяснить, что за цистерны стоят или же стояли во Львове на станции "Клепарив".