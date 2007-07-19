С сегодняшнего дня БЮТ начинает агитировать за референдум

Блок Юлии Тимошенко с 19 июля начнет агитационную работу по проведению всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию.

Об этом вчера на пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, по всей Украине будут развернуты палатки с агитационной продукцией. Кроме того, гражданам будут выдаваться специальные буклеты, где будут объясняться преимущества той или другой формы правления. «Работа будет проведена на высоком организационном уровне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, БЮТ обратится ко всем телеканалам с просьбой провести теледебаты о новой редакции Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует проведение 30 сентября, одновременно с досрочными парламентскими выборами, всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию.