100 голых людей посреди ледника (фото в августе)

Американский фотограф Спенсер Тюник проведет к августе 2007 года фотосессию в стиле "ню" на одном из ледников Швейцарии, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство.

По информации агентства, в "ледниковом" проекте Тюника примут участие от 50 до 100 добровольцев-жителей Швейцарии.

Американский фотохудожник известен работами, на которых запечатлены большие группы обнаженных людей в различных уголках мира.

Заказчиком фотосъемки выступила международная экологическая организация "Гринпис", которая хочет привлечь таким образом внимание к проблеме глобального потепления климата и таяния ледников.

Планируется, что съемка пройдет 18-19 или 24-25 августа. Место проведения фотосессии будет названо за несколько недель.