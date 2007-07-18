Мужчина убил знакомого за 2 гривни 10 копеек долга

В Крыму 21-летний мужчина-строитель из-за 2 гривен 10 копеек долга нанес своему знакомому несколько ножевых ударов, которые оказались смертельными.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей милиции Крыма, в крымском селе Раздольное (Советский район АРК) в частный дом постучал мужчина, он вызвал 25-летнего хозяина дома на разговор. После непродолжительного разговора мужчина начал звать на помощь, на крики выбежала его жена - молодая женщина на 5 месяце беременности. Она ударила незнакомца оказавшимся под рукой ведром, после чего тот сбежал. Женщина пыталась оказать мужу помощь, вызвала врачей. Но молодой мужчина скончался в реанимационном отделении, поскольку три ножевых проникающих ранения в область груди и спины оказались несовместимыми с жизнью.

Всю ночь местная милиция и прибывшие из Симферополя сотрудники Управления уголовного розыска и эксперты работали над раскрытием преступления. "Применялась поисковая собака, которая безупречно вывела на подозреваемого. В 800 метрах от домовладения пострадавшего строится новый дом. Его возводил 21-летний строитель-шабашник, который и жил на этом объекте", - сообщили в ЦОС крымской милиции. Убийца пояснил мотив совершения преступления тем, что мужчина был должен ему 2 гривны 10 копеек. "Требовать эту сумму он и отправился поздней ночью, прихватив с собой нож для резки линолеума. Молодые мужчины повздорили, подрались, вот здесь и "пригодился" нож. Совершив преступление, шабашник скрылся", - сообщает милиция Крыма. Оперативники изъяли орудие убийства, обнаружили одежду со следами крови.