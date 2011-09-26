В Украину хлынули паломники-хасиды

В международный аэропорт «Одесса» прибывают самолеты с израильскими паломниками-хасидами на борту – до конца суток ожидается прибытие свыше трех тысяч пассажиров, столько же - в течение 27 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, подготовку к прибытию 25-27 сентября около шести тысяч паломников в аэропорту начали заблаговременно: установлены временные терминалы и отработана временная технология приема, с 25 сентября по 5 октября, когда истечет программа пребывания иностранных гостей, персонал предприятия переведен на усиленный режим работы.

Безопасность прибывающих будет обеспечивать линейный отдел милиции, а также сотрудники внутренних войск МВД Украины.

Согласно программе пребывания в Украине, хасиды продолжат свой путь из Одессы в Умань Черкасской области.

С учетом отмены визового режима между Украины и Израилем 26-27 сентября ожидается прибытие свыше 30 тысяч паломников - рекордное количество за всю историю паломничества в Умани, из них около шести тысяч хасидов отправятся в Умань через Одессу.

28-29 сентября хасиды со всего мира встретят иудейский новый год - Рош-га-Шана - на могиле пророка цадика Нахмана.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Умань посетили 24 тысячи человек из 23 стран мира, большая часть которых - граждане Израиля.

Посол Израиля в Украине Реувен ДИНЕЛЬ предположил, что в этом году в Умань в связи с отменой визового режима между Украиной и Израилем могут приехать 70 тыс. паломников.

Справка УНИАН. Основатель хасидизма (ветви иудаизма) рабби Нахман родился в 1772 году в городе Меджибож (ныне - Хмельницкая область). Жил также в Брацлаве (на территории нынешней Беларуси), а в 1808 году, заболев туберкулезом, поселился в Умани, где и был, согласно завещанию, похоронен в 1810 году.

С тех пор этот город стал одним из самых почитаемых в еврейском мире центров. В 30-х годах минувшего века паломничество в Умань прекратилось и возобновлено лишь в 1988 году.