Ландика в Харьковском СИЗО подселили к троим арестантам

Депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК сидит в Харьковском СИЗО в стандартной камере.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 211 от 23 сентября).

Как сообщил газете пресс-секретарь управления государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК, депутату «вип»-условий не предоставили, подселили в самую стандартную четырехместную камеру к трем арестантам.

«Обычные условия в камере СИЗО, там есть все необходимое. Там есть туалет, вода и койки. У нас койки не суперсовременные, но и не ужасные, не страшные – обыкновенные условия для обыкновенной камеры», – сказал Ю. ЧУМАК.

По его словам, Р.ЛАНДИК на условия содержания и состояние здоровья не жалуется.

Р.ЛАНДИК пробудет в Харькове недолго, ближайшим этапом его отправят в Луганское СИЗО. В то же время, точной даты прибытия депутата в Луганск никто не знает, однако, как сообщил «Сегодня» источник в областной прокуратуре, оформление документов занимает два-три дня и, скорее всего, Р.ЛАНДИКА доставят в Луганск уже в субботу-воскресенье.

В милиции заявляют, что как только Р. ЛАНДИК прибудет в Луганск, его ждет допрос и предъявление обвинения. В суд его дело должно быть передано не позднее 7 октября.

Как сообщалось, в июле Р.ЛАНДИК избил в ресторане девушку. Мария КОРШУНОВА получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Злоумышленник скрывался от правоохранителей и выехал из Украины вместе с супругой, однако был задержан в России под Краснодаром.