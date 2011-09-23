Пресс-тур на фестиваль «Гости Древнего Киева XV века»

24 сентября в 11.30 начнется пресс-тур на международный фестиваль «Гости Древнего Киева XV в.», который пройдет в «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской области).

Отправление журналистов состоится от станции м. «Выдубичи» (остановка возле супермаркета «Фуршет»).

В рамках пресс-тура - экскурсия в палаточный городок реконструкторов.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Украины и Киевской облгосадминистрации, под патронатом Посольства Республики Беларусь в Украине, Посольства Литовской Республики в Украине, Посольства Республики Польша в Украине и Посольства Российской Федерации в Украине.

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