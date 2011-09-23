Пресс-тур на фестиваль «Гости Древнего Киева XV века»
24 сентября в 11.30 начнется пресс-тур на международный фестиваль «Гости Древнего Киева XV в.», который пройдет в «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской области).
Отправление журналистов состоится от станции м. «Выдубичи» (остановка возле супермаркета «Фуршет»).
В рамках пресс-тура - экскурсия в палаточный городок реконструкторов.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Украины и Киевской облгосадминистрации, под патронатом Посольства Республики Беларусь в Украине, Посольства Литовской Республики в Украине, Посольства Республики Польша в Украине и Посольства Российской Федерации в Украине.
Аккредитация СМИ: +38 044 461 99 37, (063) 156 70 13
Контактное лицо: Екатерина Даник.