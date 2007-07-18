За тротил в сгоревшем гараже задержан бывший председатель Бердянского горсуда

Милиция задержала экс-председателя Бердянского горсуда – ныне местного предпринимателя, в гараже которого накануне было обнаружено более 200 кг тротила и другие боеприпасы.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию о задержании владельца гаража, где после пожара 16 июля ночью был обнаружен арсенал оружия, армейского снаряжения и экипировки обнародовал сегодня Центр общественных связей УМВД Украины в Запорожской области.

"Гражданин Д. задержан в соответствии со ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в ЦОС (УНИАН: Ст. 115 УПК Украины предусматривает задержание на срок до 3-х суток. По истечении этого срока период пребывания под стражей по решению суда может быть увеличен до 10 суток).

Где именно содержится под стражей бывший судья, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 16 июля после тушения пожара в одном из гаражей в Бердянске было найдено около 220,5 кг тротила, 2 упаковки капсульных детонаторов, 1560 электродетонаторов, около 7 кг ртути, 90 метров бикфордова шнура, патроны, пистолет, а также армейская экипировка, лопаты и прочее снаряжение с армейской маркировкой.

5 тысяч 800 жителей ближайших домов были эвакуированы за территорию в радиусе 500 м.

В связи с обнаружением данного арсенала Бердянским горотделом милиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.