Могилев подписал документ о взаимопонимании с США

В Министерстве внутренних дел Украины министр Анатолий МОГИЛЕВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джон ТЕФФТ подписали Протокол №9 к Меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США относительно помощи по правоохранительным вопросам.

Об этом УНИАН сообщило в УСО МВД Украины.

В соответствии с подписанным протоколом, правительство США оказывает финансовую помощь на проведение совершенствования деятельности правоохранительных органов Украины. Вышеуказанный Меморандум между Украиной и Соединенными Штатами действует с 9 декабря 2002 года. Подписание этого документа вызвано необходимостью усиления международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

В начале встречи А.МОГИЛЕВ поблагодарил Соединенные Штаты Америки, в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Д.ТЕФФТА, за продолжительное и действенное сотрудничество в правоохранительной сфере. В частности, за предоставленную возможность украинским правоохранителям проходить обучение в учебных центрах США. «Я благодарен вашей стране за возможность обучения нашего персонала на базе учебных центров Соединенных Штатов. В этом году довольно много наших сотрудников уже побывали в США, и получили тот необходимый опыт, который позволяет более эффективно наладить работу по отдельным направлениям, в частности, это касается борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми», - отметил министр.

Посол США в Украине, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества правительств двух стран по правоохранительным вопросам. «Это мы подписываем с вами девятый протокол, а в черновом варианте существует уже одиннадцатый. Поэтому я думаю, что у нас хорошие перспективы. И кстати, те проекты, которые охватывает данный протокол, очень важны. Это в частности борьба с торговлей людьми и киберпреступностью», - подчеркнул Д.ТЕФФТ.

Министр внутренних дел Украины также подчеркнул, что реформирование правоохранительной системы нашего государства дело неотложное и крайне необходимое. По его словам, уже сегодня делаются конкретные шаги в этом направлении.

В конце встречи А.МОГИЛЕВ и Д.ТЕФФТ обсудили вопрос подготовки украинской милиции к обеспечению порядка во время проведения Евро-2012. Министр рассказал, что украинские милиционеры активно перенимают опыт своих европейских коллег, и выразил убеждение, что с поставленной задачей работники милиции справятся.