В Чернигове пройдет фестиваль фотографии

В Чернигове с 23 сентября до 9 октября 2011 года пройдет фестиваль фотографии "ChernihivPhotoFest-2011".

Как сообщили УНИАН организаторы, этой осенью фестиваль в Чернигове состоится во второй раз, но его масштабы, по сравнению с прошлогодними, увеличены вдвое.

В этом году пятнадцать выставочных проектов из США, Великобритании, Швеции, Литвы, России, Беларуси и Украины объединены под общей темой – "Школа".

Организаторы обещают, что экспозиция фестиваля будет представлять три основных тематических блока: Школа – главный проект, Школа выживания, Школа мастерства, а также блок "Альтернативный взгляд".

Участниками фестиваля являются зарубежные и отечественные фотографы, такие как Лолли КАНТОР (США), Льюис КЕРРОЛ (Великобритания), Йенс Олоф ЛАСТЕН и Крис МАЛУЖИНСКИ (Швеция), Витас ЛУЦКУС (Литва), Ирина ПОПОВА (Россия), Александр ГЛЯДЕЛОВ (Украина) и другие.

На протяжении двух с половиной недель черниговцы и гости города будут иметь возможность посетить выставки на восьми выставочных площадках города, в том числе в Черниговском музее современного искусства "Пласт-арт", кафе "Абажур", арт-клубе, региональной торгово-промышленной палате, Художественном музее.

Кроме того, программа фестиваля включает проведения Портфолио-Ревью, во время которых начинающие фотографы смогут представить свои работы признанным мастерам. Также в рамках фестиваля запланированы серии мастер-классов, практикумов, лекции, кинопоказы, презентации книг и другие мероприятия.