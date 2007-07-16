В столкновении Пежо с микроавтобусом погибли два человека
20:28, 16 июля 2007Общество
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Причина аварии - выезд на встречную полосу
На 166 км автодороги Ульяновка-Николаев водитель автомобиля "Peugeot-205", двигаясь в направлении Николаева, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "ГАЗ-2705".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "Peugeot" погибли на месте аварии, а пассажирка микроавтобуса получила телесные повреждения и доставлена в больницу.
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