В столкновении Пежо с микроавтобусом погибли два человека

На 166 км автодороги Ульяновка-Николаев водитель автомобиля "Peugeot-205", двигаясь в направлении Николаева, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "ГАЗ-2705".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "Peugeot" погибли на месте аварии, а пассажирка микроавтобуса получила телесные повреждения и доставлена в больницу.