Экс-глава ”Ощадбанка” Морозов согласился отозвать судебный иск

Александр МОРОЗОВ согласился отозвать судебный иск по поводу своего увольнения с должности председателя правления ОАО «Ощадбанк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член наблюдательного совета «Ощадбанка» по квоте Президента Ян БЕРНАЗЮК журналистам в понедельник.

По его словам, А.МОРОЗОВ согласился отозвать свой иск, а наблюдательный совет «Ощадбанка» дал согласие на изменение формулировки причины увольнения А.МОРОЗОВА.

Так, причина увольнения будет заменена с «нарушение трудового законодательства» на «по собственному желанию».

Член НС «Ощадбанка» отметил, что данное мировое соглашение было достигнуто на прошлой неделе.

По мнению Я.БЕРНАЗЮКА, таким образом, исчерпан конфликт между А.МОРОЗОВЫМ и наблюдательным советом «Ощадбанка».

Относительно оценки работы «Ощадбанка» после смены руководства Я.БЕРНАЗЮК отметил, что на сегодня не наблюдается ухудшений в финансовых показателях банка.

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2007 года Наблюдательный совет ОАО «Ощадбанк» назначил председателем правления Общества Анатолия ГУЛЕЯ вместо Александра МОРОЗОВА. Председатель Правления ОАО «Ощадбанк» Александр МОРОЗОВ и его первый заместитель Арсений ЕРШОВ были уволены с занимаемых должностей с мотивировкой «за неоднократное грубое нарушение должностных обязанностей в виде непредоставления документов проверяющим, что является противодействием проверке, назначенной на основании распоряжения Кабинета Министров от 1 марта 2007 года».

В это же день представители «Ощадбанка» передали журналистам определение Печерского райсуда, которым запрещалось проведение заседания Наблюдательного совета «Ощадбанка». В документе указывалось, что истцом в деле выступил председатель правления ОАО «Ощадбанк» Александр МОРОЗОВ.

22 марта т.г. на пресс-конференции в УНИАН экс-председатель правления ОАО «Ощадбанк» Александр МОРОЗОВ заявил, что намерен оспорить в суде свое увольнение, которое считает незаконным. В частности, официальную причину своего увольнения, а именно - непредоставление документов и саботаж проверки банка, он считает надуманной и не соответствующей действительности.

Он также сообщил о своем намерении обратиться с заявлением в прокуратуру по поводу действий Наблюдательного совета ОАО «Ощадбанк» относительно игнорирования определения Печерского суда города Киева о запрете проведения заседания НС.

21 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил А.МОРОЗОВА членом Набсовета ОАО «Ощадбанк».