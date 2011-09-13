За год число украинских семей, которые получают субсидии, выросло вдвое

Жилищную субсидию в Украине по состоянию на 1 августа 2011 года получают 619,6 тыс. семей, что вдвое (или на 312,0 тыс. семей) больше, чем на 1 августа 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В частности, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 480,2 тыс. семей, а на возмещение расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива – 139,4 тыс. семей.