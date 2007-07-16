Умер известный русский поэт и художник Дмитрий Пригов (фото)
Врачи диагностировали кардиогенный шок
|Дмитрий Пригов. Фото Виктора Васенина
Пригов был госпитализирован 6 июля 2007 года после обширного инфаркта. Поэт перенес несколько операций, в течение длительного времени находился без сознания, его подключили к аппарату искусственного дыхания.
Как пишет в своем сетевом дневнике литератор Татьяна Щербина, перед смертью Дмитрий Пригов впал в кому, ему диагностировали кардиогенный шок, вызвавший ишемию всех органов.
До госпитализации поэт планировал участвовать в большом перформансе с группой "Война", участники которой собирались в течение дня поднять сидящего в шкафу Пригова с цокольного на 22-ой этаж общежития МГУ на проспекте Вернадского.
Дмитрий Пригов родился 5 ноября 1940 года, закончил Строгановское училище. Лауреат Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера, в 1970-х и 1980-х годах публиковался за пределами СССР, в 1989 году его начали печатать на родине. Пригов участвовал в десятках художественных выставок в России и за ее пределами, выступал с несколькими музыкальными проектами и работал в театре.