Умер известный русский поэт и художник Дмитрий Пригов (фото)

В ночь на понедельник в кардиологическом отделении 23-й московской (Яузской) больницы скончался 66-летний поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов, сообщает интернет-издание "Полит.ру".

Пригов был госпитализирован 6 июля 2007 года после обширного инфаркта. Поэт перенес несколько операций, в течение длительного времени находился без сознания, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Как пишет в своем сетевом дневнике литератор Татьяна Щербина, перед смертью Дмитрий Пригов впал в кому, ему диагностировали кардиогенный шок, вызвавший ишемию всех органов.

До госпитализации поэт планировал участвовать в большом перформансе с группой "Война", участники которой собирались в течение дня поднять сидящего в шкафу Пригова с цокольного на 22-ой этаж общежития МГУ на проспекте Вернадского.

Дмитрий Пригов родился 5 ноября 1940 года, закончил Строгановское училище. Лауреат Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера, в 1970-х и 1980-х годах публиковался за пределами СССР, в 1989 году его начали печатать на родине. Пригов участвовал в десятках художественных выставок в России и за ее пределами, выступал с несколькими музыкальными проектами и работал в театре.

Лента.ру