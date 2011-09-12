Два чиновника перевели в частную собственность 45 гектаров возле Днепра

В Черкасской области передано в суд уголовное дело против двух чиновников Каневской райгосадминистрации, которые незаконно перевели в частную собственность земельный участок площадью 45 гектаров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, в ходе следствия были разоблачены многочисленные факты незаконного перевода служебными лицами Каневской райгосадминистрации земель запаса, расположенных вдоль Днепра, в частную собственность 20-ти человек. Нормативно-денежная оценка указанных земель составляет почти 3,5 млн. грн.

Досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному следователями УСБУ в Черкасской области в июле 2010 года в отношении злоумышленников, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины, завершено.

В данное время наложен арест (запрет на отчуждение) на 45 га земель, которые незаконно были переданы в частную собственность.

Уголовное дело передано в суд.