Правительство 15 сентября подаст в ВР проект бюджета

Правительство подаст в Верховную Раду Украины проект Государственного бюджета на 2012 год 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО в пятницу в ВР во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что бюджет 2012 года будет бюджетом «экономического роста и недопущения проникновения второй волны мирового кризиса в реальный сектор нашей экономики».

При этом Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что бюджет «будет сбалансирован, дефицит бюджета будет четко выдержан, у нас дефицит бюджета мы закладываем 2,5%». «И 15 числа мы подадим вам (проект бюджета) в Верховную Раду для его рассмотрения», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.