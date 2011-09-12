Правительство 15 сентября подаст в ВР проект бюджета
05:18, 12 сентября 2011Общество
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Министр финансов отвечал депутатам
Правительство подаст в Верховную Раду Украины проект Государственного бюджета на 2012 год 15 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО в пятницу в ВР во время Часа вопросов к правительству.
Он отметил, что бюджет 2012 года будет бюджетом «экономического роста и недопущения проникновения второй волны мирового кризиса в реальный сектор нашей экономики».
При этом Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что бюджет «будет сбалансирован, дефицит бюджета будет четко выдержан, у нас дефицит бюджета мы закладываем 2,5%». «И 15 числа мы подадим вам (проект бюджета) в Верховную Раду для его рассмотрения», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.
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