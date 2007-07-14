Кириленко и Тимошенко примут участие во Всеукраинском паломничестве в Зарваницу

Завтра во Всеукраинском паломничестве семей в Мариинский духовный центр в селе Зарваница Тернопольской области, примут участие лидеры партий “Народный Союз "Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО и ВО “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН пресс-службе областной ячейки НСНУ, В.КИРИЛЕНКО приедет на архиерейскую службу Божью, которая начнется в 9 часов утра. По ее завершению он зачтет приветствие паломникам от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Предусмотрено и короткое выступление В.КИРИЛЕНКО, а также шести-семи представителей блока “Наша Украина-Народная самооборона”, которые прибудут с ним. Не исключено, что на богомолье приедет и лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО, по предварительным данным, озвученным заместителем председателя областной ячейки ВО “Батьківщина” Юрием БОЙКО, приедет как паломница и выступать не будет.

Кстати, в канун выборов в парламент в 2006 году Ю.ТИМОШЕНКО уже приезжала в Зарваницу. В.КИРИЛЕНКО в последний раз был у Зарванице 24 июня этого года на Всеукраинском молодежном паломничестве. Тогда он извинился перед паломниками за те действия представителей “Нашей Украины”, которые разочаровали избирателей.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинское паломничество семей в Мариинский духовный центр Украинской греко-католической церкви в селе Зарваница проходит ежегодно в воскресенье после праздника Петра и Павла.

В этом году, по прогнозу епископа Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ Василия СЕМЕНЮКА, на паломничество семей прибудут 100 тысяч паломников. Кроме представителей разных областей Украины, духовенство ожидало паломников с России, Польши и Казахстана.