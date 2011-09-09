В Киеве милиционер сбил на пешеходном переходе женщину
13:20, 09 сентября 2011Общество
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Ехал на служебной машине
В Киеве сотрудник милиции на служебном автомобиле на пешеходном переходе сбил женщину.
Как сообщил УНИАН источник, ДТП произошло сегодня в 11.30 на бульваре Леси Украинки, 12.
Работник линейного отдела милиции железнодорожной станции «Киев-Пассажирский», управляя служебным автомобилем «Шкода», на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу.
По поводу ДТП проводится расследование.
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