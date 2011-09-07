Зек по кличке «Поп» стрелял в заместителя начальника колонии

На Сумщине на первого заместителя начальника Шосткинской исправительной колонии №66 совершено покушение: в него около 20 раз выстрелили из пневматического оружия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Андрей КОРЧАКА, на жизнь первого замначальника колонии покушался бывший осужденный по кличке «Поп». Мужчина отбывал наказание в ШИК-66 за тяжкое преступление: из-за наследства - жилья - он отрубил голову своей матери и получил за это наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Освободившись и выйдя за КПП, «Поп» поехал не к себе на родину в Луганскую область, а в Шостку и напал на одного из руководителей колонии.

С травмами пострадавшего госпитализировали в Шосткинскую городскую больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Несмотря на тяжелое состояние, доставленный в больницу подполковник смог назвать подозреваемого в нападении. В настоящее время злоумышленник задержан.