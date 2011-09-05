"Макеевские террористы" получили 15 и 8 лет

Сегодня Центрально-Городской районный суд города Макеевки Донецкой области вынес приговор исполнителям террористического акта, совершенного 20 января 2011 года в Макеевке, и лишил двух преступников свободы на 15 и 8 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению суда, житель Макеевки Дмитрий ОНУФРАК приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества, а его напарник - житель Горловки Антон ВОЛОШИН приговорен к 8 годам лишения свободы.

Также суд обязал Д.ОНУФРАКА возместить водителю такси ущерб в размере 52 тыс. грн.

Кроме того, суд обязал их возместить ущерб предприятиям города Макеевки, нанесенный в результате совершенного теракта, в размере 373 тыс. грн.

В суде было заявлено, что вина Д.ОНУФРАКА и А.ВОЛОШИНА в совершении ими террористического акта в суде была полностью доказана.

Государственный обвинитель Александр ДИХТЯРЮК выразил удовлетворение решением суда.

Адвокаты осужденных заявили о несогласии с таким решением суда и пообещали обжаловать его.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января 2011 года в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия «Макееввуголь». В результате обоих взрывов никто не пострадал, однако зданиям был нанесен значительный материальный ущерб.

Неподалеку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить 4,2 млн. евро. Неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки будут произведены еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт), и разыскивало двух мужчин.

В начале февраля 2011 года в Макеевке по подозрению в разбойном нападении на водителя такси были задержаны Д.ОНУФРАК и А.ВОЛОШИН. При обыске по месту жительства Д.ОНУФРАКА правоохранители обнаружили улики и вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанных к подготовке и осуществлению взрывов у торгового центра и у входа в админздание ГП «Макееввуголь».

9 августа 2011 года государственный обвинитель А.ДИХТЯРЮК в суде зачитал текст обвинительного заключения, согласно которому Д.ОНУФРАК и А.ВОЛОШИН обвиняются в незаконном обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Кроме того, Д.ОНУФРАК обвиняется в вовлечении в совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258-1 УК Украины), а также в разбое и оконченном покушении на умышленное убийство (ч 4. ст.187, ч. 2 ст.15, п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины), незаконном изготовлении, хранении, ношении взрывчатых устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

А.ДИХТЯРЮК указал, что вина подсудимых полностью доказана показаниями свидетелей, результатами проведенных обысков и данными экспертиз, уликами и вещественными доказательствами.

Согласно обвинительному заключению, в 2010 году Д.ОНУФРАК и А.ВОЛОШИН приобрели взрывчатые вещества, изготовили из них взрывные устройства с часовым механизмом и 20 января 2011 года взорвали их у здания ГП «Макеевуголь» и торгового центра «Голден Плаза». В записке, оставленной недалеко от места взрыва, они выражали «несогласие с политиков властей Украины» и требовали предоставить им 4 млн. 200 тыс. евро. В противном случае угрожали взорвать еще три устройства в местах массового скопления людей.