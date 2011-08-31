Бойко: Правительство не ждет повышения цены бензин
Говорит, есть запас прочности
Правительство не ожидает повышения цены на бензин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам перед началом заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.
«У нас есть определенный запас прочности, и мы не ожидаем повышения цены», - сказал Ю.БОЙКО.
Он отметил, что сегодня маржа на бензин на заправках составляет 220-240 долл. за тонну, а после введения пошлины она сократится.
Как сообщал УНИАН, по словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея КУЮНА, в связи с повышением с 1 сентября акцизного сбора на нефтепродукты цены на бензин А-95 могут увеличиться до 10,70-10,80 грн./литр.
Справка УНИАН. 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.