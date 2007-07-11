Лидер БЮТ в Киевсовете: власть Черновецкого в агонии раздаёт землю

Около 150 га «зеленых зон» в Киеве завтра по решению Киевсовета может быть отдано под строительство.

Об этом УНИАН сообщил депутат Киевсовета Олександр БРИГИНЕЦ.

Так, по его информации, на сессии депутатам будет предложено голосовать за выделение ООО «Днепровская Ривьера» больше 20-ти га земли (в том числе и прибрежная защитная полоса на Оболони возле озера Редькино); ООО «Господарник» - 20 га ещё одной рекреационной зоны в Голосеевском районе (проспект Краснозвёздный 113); ООО «Опре» - 8 га на Оболони на хуторе Мыкильском.

Кроме того, планируется выделение около 100 га земли под строительство для ООО «Лісове містечко» на Столичном шоссе в Голосеевском районе и ООО «Литораль» в Святошинском районе. Как отметил О.БРИГИНЕЦ, по этим вопросам депутатам не предоставили вообще никаких документов.

Как считает лидер фракции БЮТ в Киевраде Татьяна МЕЛИХОВА, «власть ЧЕРНОВЕЦКОГО в агонии». В интервью интернет-порталу «За Киев» она напомнила, что суд уже признал нелегитимность 15-ти депутатов из промэрского большинства, «таким образом, уничтожив само большинство».

«Решения, направленные против киевлян, если и будут приняты вопреки закону на ближайшей сессии, то тут же будут опротестованы», - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, 7 июля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что Шевченковский районный суд Киева вынес решение, согласно которому депутаты Киевсовета от БЮТ, которых съезд лишил депутатства за участие в коррупции с землей, на сегодняшний день уже действительно не депутаты.

Она подчеркнула, что заседания Киевсовета, в которых будут принимать участие экс-депутаты от БЮТ, «через суд будут признаваться не правомочными».

В тоже время, в мэрии заявляют, что такого решения суда нет, а в Киевской территориальной избирательной комиссии сообщили, что не получали такого решения суда, хотя допускают возможность его существования.