Лидер БЮТ в Киевсовете: власть Черновецкого в агонии раздаёт землю
150 га зелёных зон завтра идут "под раздачу"
|Александр БРИГИНЕЦ
Об этом УНИАН сообщил депутат Киевсовета Олександр БРИГИНЕЦ.
Так, по его информации, на сессии депутатам будет предложено голосовать за выделение ООО «Днепровская Ривьера» больше 20-ти га земли (в том числе и прибрежная защитная полоса на Оболони возле озера Редькино); ООО «Господарник» - 20 га ещё одной рекреационной зоны в Голосеевском районе (проспект Краснозвёздный 113); ООО «Опре» - 8 га на Оболони на хуторе Мыкильском.
Кроме того, планируется выделение около 100 га земли под строительство для ООО «Лісове містечко» на Столичном шоссе в Голосеевском районе и ООО «Литораль» в Святошинском районе. Как отметил О.БРИГИНЕЦ, по этим вопросам депутатам не предоставили вообще никаких документов.
Как считает лидер фракции БЮТ в Киевраде Татьяна МЕЛИХОВА, «власть ЧЕРНОВЕЦКОГО в агонии». В интервью интернет-порталу «За Киев» она напомнила, что суд уже признал нелегитимность 15-ти депутатов из промэрского большинства, «таким образом, уничтожив само большинство».
«Решения, направленные против киевлян, если и будут приняты вопреки закону на ближайшей сессии, то тут же будут опротестованы», - подчеркнула Т.МЕЛИХОВА.
Как сообщал УНИАН, 7 июля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что Шевченковский районный суд Киева вынес решение, согласно которому депутаты Киевсовета от БЮТ, которых съезд лишил депутатства за участие в коррупции с землей, на сегодняшний день уже действительно не депутаты.
Она подчеркнула, что заседания Киевсовета, в которых будут принимать участие экс-депутаты от БЮТ, «через суд будут признаваться не правомочными».
В тоже время, в мэрии заявляют, что такого решения суда нет, а в Киевской территориальной избирательной комиссии сообщили, что не получали такого решения суда, хотя допускают возможность его существования.