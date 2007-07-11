Родители юных хоккеистов из Харькова будут просить убежища для детей в США

Родители воспитанников харьковского хоккейного клуба-школы «Дружба-78» вынуждены обратиться в Посольство США в Украине с просьбой предоставить убежище своим детям в этой стране.

Об этом идет речь в открытом письме родителей к украинской общественности, отечественным и иностранным СМИ, текст которого имеет УНИАН.

Обратиться с таким письмом, пишут родители, их вынудила кризисная ситуация, сложившаяся вокруг «Дружбы-78» на протяжении последних лет. Родители перечисляют многочисленные, как они считают, нарушения со стороны руководства школы, в частности, самовольное строительство нецелевых помещений, необоснованные использование бюджетных средств, гонения и незаконные увольнения с работы руководителя и главного тренера «Дружбы-78» Ивана ПРАВИЛОВА и нескольких наставников, возбуждение против них уголовного дела.

Авторы письма отмечают, что их обращения к органам власти, в частности, к городскому председателю Харькова Михаилу ДОБКИНУ, относительно «всех перечисленных фактов» были проигнорированы.

«Отсутствие адекватной реакции со стороны городских чиновников и правовой «беспредел», - говорится в письме, - вынуждают нас обратиться в Посольство Соединенных Штатов Америки с просьбой о предоставлении убежища нашим детям, которые на данное время находятся в США (г. Филадельфия) на международном хоккейном турнире «One Hockey».

По словам родителей, «на данное время наши дети стоят перед выбором – стать добропорядочными, уважающими государство, гражданами и патриотами своей страны, или превратиться в людей «криминальной системы» Сергея БРЫЖИ (директор ДЮСШОР – УНИАН) и Геннадия КЕРНЕСА (секретарь Харьковского горсовета - УНИАН), которые воплощают власть в нашем городе, а значит вернуться в страну, где личные интересы чиновников выше тех, чьи интересы они призваны защищать».

На просьбу прокомментировать письмо, директор школы С.БРЫЖА сказал корреспонденту УНИАН, что считает эту ситуацию надуманной. По его словам, дети имеют в школе все условия для учебы, тренировок и участия в соревнованиях. И то, что тренеры «Дружбы-78» «уволены за нарушение дисциплины и находятся под следствием за факты хулиганства, находились на подписке о невыезде, - сказал директор, - просто используется в их корыстных целях».

«Это способ устроить своих детей, способ решить проблемы уволенных тренеров, а самих детей используют как заложников», - считает С.БРЫЖА.

Справка УНИАН. Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.ПРАВИЛОВА является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78», в частности, Дайнюс ЗУБРУС, выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Несколько лет назад в хоккейной среде возник конфликт в связи с запрещением бывшему капитану «Дружбы-78» Елизавете РЯБКИНОЙ и нападающему команды Виктории МИКОЛЕНКО принимать участие в мужских чемпионатах Украины. Осенью 2005 г. около 20 юных воспитанников «Дружбы-78», в том числе Е.РЯБКИНА и В.МИКОЛЕНКО, выехали из Украины для продолжения учебы в частных колледжах США.