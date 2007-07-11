Мороз собрался не ”кузькину мать показывать”, а на выборах побеждать

Председатель Верховной Рады V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ безусловно победит на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня во время поездки в Мариуполь.

"Я не говорю, что мы покажем «кузькину мать», но выборы мы выиграем безусловно", - сказал А.МОРОЗ.

Одновременно он подчеркнул, что по-прежнему считает внеочередные парламентские выборы авантюрой. "Вели полгода дискуссии о проведении выборов. Я считаю, что это авантюра, и нас в эту авантюру втянули", - отметил лидер СПУ.

Сегодня в ходе визита в Мариуполь А.МОРОЗ посетит Морской торговый порт, агроцех N 11 ДП "Ильич-АгроДонбасс», а также встретится с трудящимися Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.