Европарламент запретил продажу ртутных термометров

Европарламент запретил продажу в Евросоюзе неэлектрических измерительных приборов, содержащих в себе ртуть.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято вчера во время заседания сессии Европарламента в Страсбурге, которой поддержал предложенный Еврокомиссией проект соответствующей директивы во втором чтении.

Согласно принятому решению, речь идет о таких приборах, как термометры, барометры, манометры, сфигмоманометры и т.п. Запрет будет распространяться исключительно на новые приборы. Что же касается уже существующих приборов – их можно будет продавать или ремонтировать.

Принятая сегодня директива предусматривает 2 года переходного периода для производителей измерительных приборов для перехода на выпуск новых приборов, не содержащих ртути.

После окончательного одобрения Советом министров ЕС директива вступит в силу. Ее положения должны быть на протяжении года имплементированы к национальному законодательству стран-членов ЕС.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Европарламент также одобрил проект доклада Димитриоса ПАПАДИМУЛИСА (группа объединенных левых, Греция), который предлагает запретить экспорт ртути с 1 декабря 2010 года, а импорт – с 1 июля 2010 года.

Документом предусматривается запрет на экспорт и импорт всех металлов, содержание ртути в которых превышает 5%.

Европарламент также поддержал предложения относительно усиления безопасности при хранении металлов, содержащих ртуть. Депутаты высказались за то, чтобы металлы с содержанием ртути более 5% хранились в бывших соляных шахтах или в специально подготовленных для таких целей других хранилищах. При этом депутаты считают, что ответственным за хранение должен быть владелец таких металлов. В документе также предлагается изучить возможность использования месторождения ртути Альмаден в Испании как главного места для хранения ртути и металлов с ее содержанием.