В этой части Донбасса теневых угольных карьеров еще не было

В Марьинском районе Донецкой области милиция выявила незаконный угольный карьер.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудниками сектора по борьбе с экономическими преступлениями Марьинского райотдела милиции совместно с коллегами из областного главка выявлен и задокументирован факт незаконного ведения работ по добыче каменного угля открытым, то есть карьерным способом. Для добычи использовались гусеничный бульдозер «Caterpillar», погрузчик «Hyundai», экскаватор «Hitaсhi» и автомобиль «ЗИЛ-131».

По словам временно исполняющего обязанности начальника сектора по борьбе с экономическими преступлениями Марьинского РО Анатолия СЕРГИЕНКО, это первый случай выявления данного вида преступления за всю историю деятельности районной милиции. «Такого рода преступления характерны для восточного региона нашей области», - констатировал А. СЕРГИЕНКО.

Он отметил, что на месте незаконной разработки следственно-оперативная группа описала всю крупногабаритную технику, а также более 15 тонн уже добытой горной массы, образцы которой направлены на экспертное исследование.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка и решается вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности согласно статье 240 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил охраны или использования недр»).