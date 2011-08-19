В Украине увеличат штрафы за незаконную ловлю рыбы
Проект постановления согласован
Госкомпредпринимательство согласовало проект правительственного постановления, разработанный Государственным агентством рыбного хозяйства, согласно которому, размер штрафов за незаконную ловлю или уничтожение рыбы, других водных животных на территории природно-заповедного фонда, а также занесенных в Красную книгу Украины, будет вычисляться по новым таксам.
Как пишет "Зеркало недели. Украина", теперь за незаконный вылов и уничтожение рыбы, водных беспозвоночных и морских трав и водорослей предусматриваются такие штрафы:
Веслонос, гибриды осетровых рыб — 96 тысяч гривен;
Катран акула — более 6,5 тысяч гривен;
Амур белый — более 9,5 тысяч гривен;
Сом — более 16 тысяч гривен;
Рапана — около 100 гривен;
Раки (кроме широкопалого рака) - более 300 гривен;
Морские травы и водоросли — около 200 гривен и тому подобное