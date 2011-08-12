В Луганской области пограничники стреляли в нарушителей

В Луганской области пограничники отдела «Меловое» стреляли в нарушителей приграничного режима.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Игорь ПЛЕТЕНЬ.

По его информации, инцидент произошел вчера 11 августа, когда пограничный наряд в 10-ти метрах от государственной границы Украины заметил автомобиль ВАЗ, возле которого находились 5 человек в гражданской одежде. На требование предъявить документы они отреагировали неадекватно.

«Двое граждан из этой группы начали стремительно приближаться к правоохранителям. Один из них толкнул пограничника, сбил его с ног и пытался нанести удар ногой. Военнослужащий предупредил о применении оружия и осуществил выстрел вверх. Но и это не остановило нападавшего. Тогда пограничник вынужден был сделать три выстрела резиновыми пулями в правонарушителя», - сказал И.ПЛЕТЕНЬ.

Он подчеркнул, что раненому была оказана медицинская помощь в Меловской центральной районной больнице. Четверым удалось скрыться.

«Все пятеро – граждане Украины - и они нарушили приграничный режим. Находясь в приграничной зоне, они отказались предъявить документы и оказали сопротивление. Сегодня состоялся суд над одним задержанным нарушителем. По решению суда он отбудет 10 суток ареста за злостное неподчинение при задержании. В отношении четверых сбежавших с места происшествия проводятся поисковые мероприятия», - отметил И.ПЛЕТЕНЬ.