Депутат: вечный огонь в Бабьем яру - отголосок совкового пафоса

Странной выглядит ситуация, когда власть к 70-летию начала Великой отечественной войны, к 65-летию Победе не нашла денег на возобновление работы существующего Вечного огня возле Родины-матери, но неожиданно решила показательно отметить именно Вечным огнем 70-летие трагедии Бабьего Яра.

Такое мнение выразил председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, к дню чествования памяти расстрелянных в Бабьем Яру - 29 сентября 2011 года - власть запланировала установить возле Монумента жертвам Бабьего Яра третий в Киеве Вечный огонь. Соответствующий пункт прописан в плане мероприятий к 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

«Я с уважением отношусь ко всем жертвам той войны, войны, в которой погиб мой дед. Но есть своя логика в том, что сегодня все наше уважение к погибшим сконцентрировано на одном «вечном огне» – на склонах Днепра в парке Славы. Другой огонь на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» совсем не «вечный», потому что ради экономии работает лишь изредка. Зачем понадобился еще один, третий, вечный огонь понять не могу. Неужели для того, чтобы разделить погибших? Или, может, речь идет об очередной показухе и желании власти в авральном порядке поставить «галочку», делая вид заботы о погибших?» - заметил А.БРИГИНЕЦ.

При этом он добавил, что до дня чествования жертв осталось около 40 рабочих дней, но на сегодняшний день работы по этому проекту находятся на нулевом уровне: есть решение и поручение, но до сих пор не проведен тендер, нет ни проекта конструкции вечного огня, ни разработки технических условий, не ведутся работы по прокладке труб, хотя для обустройства Вечного огня, по мнению «Киевгаза», нужно не меньше 85 рабочих дней.

«Безусловно, речь идет о показухе, ведь если бы власть действительно помнила о жертвах Бабьего Яра, то в бюджете страны нашлись бы деньги на проведение исследований и восстановлении имен всех погибших в этом трагическом месте, имена всех 150 000 жертв были бы вычеканены навечно. А вместо этого - отголосок совкового пафоса – вечный огонь, которого как способа чествования нет ни в украинской, ни в русской, ни в еврейской национальных традициях. А именно евреи, русские и украинцы - обычные киевляне - были главными жертвами Бабьего Яра. Вот и выходит, что жертвы представляли разные нации и культуры, а чествование памяти будет коммунистическим», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

«Не получится ли так, что и этот «вечный огонь» погаснет уже на следующий день после открытия, ведь финансовые вопросы ни с этим огнем, ни с огнем возле музея ВОВ так и не решены? И вопрос не в 500 тыс. грн., в которые обойдутся работы по установлению огня, а в том, что торжества проходят, и деньги у власти исчезают. Пример тому другие памятники и мемориалы погибшим при разных трагических обстоятельствах и подчас разных войнах, которые находятся в ужасном состоянии и хронически недофинансированы", - возмущен А.БРИГИНЕЦ.

Ежегодно 29 сентября в Бабий Яр приходят, чтобы почтить память расстрелянных киевлян и пленных. Бабий Яр как место массовых казней просуществовал ровно два года - с 29 сентября 1941 по 29 сентября 1943 года. Количество его жертв достигает 150 тысяч человек.