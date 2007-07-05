Ющенко: украинцев интересует не ритуальный, а реальный факт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО официально приглашает наблюдателей от международных организаций и, в первую очередь, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ на внеочередные парламентские выборы 30 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО воспринимает проведение сессии ПА ОБСЕ в Киеве (5-9 июля) как недвусмысленное проявление поддержки процессов демократического обновления в нашем государстве.

Как сообщает пресс-служба, позиция главы Украинского государства заключается в том, что украинская демократия немыслима без идей европейского парламентаризма. «Украинский народ интересует не ритуальный, а реальный факт соблюдения прав и свобод», - говорится в сообщении.

Президент благодарен всем европейским институтам и, в первую очередь, ОБСЕ за партнерское взвешенное внимание к ситуации в нашем государстве.