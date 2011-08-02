Харьковских бомжей показывают в Нью-Йорке (фото)

В музее современного искусства МоМА (Museum of Modern Art) в Нью-Йорке открылась выставка харьковского фотографа Бориса Михайлова. Как сообщает "Сегодня",в основе экспозиции — полноростовые портреты харьковских бомжей.

По словам автора, чтобы сделать снимок, он «подкупал куском хлеба, выпивкой или парой монет». До недавнего эти снимки демонстрировались в ведущих мировых музеях и галереях.

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