Харьковских бомжей показывают в Нью-Йорке (фото)
10:22, 02 августа 2011Общество
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Автор подкупал куском хлеба
В музее современного искусства МоМА (Museum of Modern Art) в Нью-Йорке открылась выставка харьковского фотографа Бориса Михайлова. Как сообщает "Сегодня",в основе экспозиции — полноростовые портреты харьковских бомжей.
По словам автора, чтобы сделать снимок, он «подкупал куском хлеба, выпивкой или парой монет». До недавнего эти снимки демонстрировались в ведущих мировых музеях и галереях.
|Фото odintsovo.info
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