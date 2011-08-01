Все ранее задержанные рейсы АэроСвита готовятся к вылету

Все ранее задержанные рейсы авиакомпании "АэроСвит" готовятся к вылету.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании «АэроСвит - Украинские авиалинии», комментируя отмену и задержку ряда авиарейсов 1 августа 2011 г. из-за проведения акции протеста пилотами самолетов Boeing 737.

«Находясь под давлением как исполнительного комитета профсоюза "Лига Линейных пилотов", так и определенной части коллектива пилотов Боинг-737, администрация в минимально возможный срок провела необходимые переговоры и удовлетворила требования участников акции. При этом примерно через 4 часа после начала акции была достигнута договоренность о вылетах из зарубежных и украинских аэропортов в аэропорт базирования "Борисполь". Впоследствии было принято решение о возобновлении вылетов из аэропорта "орисполь" в настоящее время все задержанные рейсы готовятся к вылету», - отмечается в сообщении.

Как уточняют в «АэроСвите», администрация авиакомпании не была предварительно уведомлена профсоюзом "Лига Линейных пилотов" об этой заранее спланированной акции и не смогла принять своевременные меры по ее предотвращению. При этом в компании называют акцию по масштабам и способу проведения «неадекватной выдвинутым требованиям».

Как напоминает «АэроСвит», профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованием индексации выплат, осуществленных администрацией авиакомпании в период социально-экономического кризиса 2008-2009 гг., а также включения в договор с ними нового положения об оплате пилотов Boeing 737, которое предусматривает повышение уровня оплаты труда примерно на 18%. В связи с акцией в понедельник, 1 августа, в первой половине дня не были своевременно обеспечены до 5% рейсов "АэроСвита".