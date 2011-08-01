Украинские пограничники задержали итальянца на краденом «Maserati»

Пограничники Мостиского отряда и работники таможни в пункте пропуска «Шегини» задержали гражданина Италии, который въезжал в Украину на автомобиле «Maserati Gran Cabrio».

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, накануне правоохранители получили информацию, что автомобиль может быть краденым, и будет незаконно ввозиться на территорию Украины. Поэтому транспортное средство решили проверить тщательнее.

После проведения полной идентификации автомобиля и общего углубленного осмотра установлено, что итальянец уже ввозил несколько автомобилей, которые так и остались в Украине. Также охранники границы получили информацию о том, что по базам Интерпола автомобиль значится как похищенный.

На данное время транспортное средство 2010 года выпуска стоимостью более 1,3 млн. грн., изъято.

В отношении иностранца работниками таможни составлены протоколы о нарушении таможенных правил.