В Луганской области начали хоронить погибших шахтеров

Горняков, погибших в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь», начали хоронить сегодня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Краснодонугля».

По словам руководителя пресс-службы Ирины ПОЛЯКОВОЙ, сегодня хоронили двоих, одного в г.Суходольск, второго в пос. Уралово-Кавказ. Большую часть погибших похоронят завтра, 31 июля, в г.Молодогвардейск и на кладбищах шахтерских поселков. Место захоронения указывают сами родственники погибших. И.ПОЛЯКОВА также сообщила, что в воскресенье в траурной церемонии примет участие глава Кабмина Николай АЗАРОВ.

Свои соболезнования главе Луганской облгосадминистрации Владимиру ПРИСТЮКУ в связи с трагедией на шахте «Суходольская-Восточная» направили главы администраций Донецкой, Харьковской, Сумской областей; председатель Верховного Совета АР Крым; губернаторы Московской, Воронежской, Ростовской областей РФ; посол Еврокомисси, глава представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА; Генеральний консул Федеративной Республики Германия в г. Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС.

Как сообщал УНИАН, в связи с авариями, которые произошли 29 июля 2011 года на шахтах "Суходольская-Восточная" г. Суходольске Луганской области и им. В.М.Бажанова ГП "Макеевуголь" Донецкой области и привели к человеческим жертвам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил воскресенье, 31 июля 2011 года, Днем траура в Украине.