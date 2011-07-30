Завтра в Украине - день траура

В связи с авариями, которые произошли 29 июля 2011 года на шахтах "Суходольская-Восточная" г. Суходольске Луганской области и им. В.М.Бажанова ГП "Макеевуголь" Донецкой области и привели к человеческим жертвам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил воскресенье, 31 июля 2011 года, Днем траура в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В этот день будет приспущен Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций на территории Украины, зарубежных дипломатических и других учреждений Украины.

Органам государственной власти и другим учреждениям рекомендовано ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

По данным на 7.00 субботы количество жертв аварии в г. Суходольске на шахте "Суходольская-Восточная" возросло до 18 человек, 2 человека пострадали, судьба 8 остается неизвестной. Поиски продолжаются.

По состоянию на 9.00 субботы количество жертв аварии на шахте им. Бажанова в Макеевке Донецкой области возросло до 7. Продолжаются поиски 4 горняков.

Причины аварий устанавливаются. На месте событий работают оперативные группы.