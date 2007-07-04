ФГИУ продолжает продавать ”Укртелеком” несмотря на судебный запрет

Фонд государственного имущества продолжает проводить торги по продаже акций “Укртелекома”, поскольку не получил официального судебного решения об их запрете. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Как отметили в пресс-службе, ближайшие торги по продаже акций «Укртелекома» состоятся 6 июля.

Как сообщал УНИАН, на торги по продаже акций "Укртелекома" наложен запрет Киевского хозяйственного суда.

Согласно определению Киевского хозсуда от 19 июня 2007 г. №6/449А, Фонду госимущества Украины, ОАО «Укртелеком», ОАО «Киевская международная фондовая биржа», ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа», ЗАО «Фондовая биржа «ИННЕКС», а также любым другим юридическим или физическим лицам запрещено совершать какие-либо действия, касающиеся отчуждения пакетов акций ОАО «Укртелеком» на аукционных торгах, назначенных на 21 июня 2007 г., 11 июля 2007 г. и 1 августа 2007 г.