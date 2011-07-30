Азарова сегодня ждут в Севастополе
10:34, 30 июля 2011Общество
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Программа рабочей поездки
Сегодня, 30 июля, Севастополь с однодневной рабочей поездкой посетит премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской государственной администрации.
В программе визита главы правительства - посещение Севастопольской городской больницы №1 им. Пирогова, ОАО «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе», ознакомление с социальной и экономической инфраструктурой города.
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