Азарова сегодня ждут в Севастополе

10:34, 30 июля 2011
Общество
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Программа рабочей поездки

 Сегодня, 30 июля, Севастополь с однодневной рабочей поездкой посетит премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской государственной администрации.

В программе визита главы правительства - посещение Севастопольской городской больницы №1 им. Пирогова, ОАО «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе», ознакомление с социальной и экономической инфраструктурой города.

 

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