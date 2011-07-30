Азарова сегодня ждут в Севастополе

Сегодня, 30 июля, Севастополь с однодневной рабочей поездкой посетит премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской государственной администрации.

В программе визита главы правительства - посещение Севастопольской городской больницы №1 им. Пирогова, ОАО «Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе», ознакомление с социальной и экономической инфраструктурой города.