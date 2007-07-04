Ющенко заверил олигархов, что священной коровы нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает не подписывать Налоговый кодекс, если в нем не будут учтены предложения представителей бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на встрече с представителями крупного бизнеса.

В.ЮЩЕНКО призвал бизнесменов внимательно изучить проект Налогового кодекса, который, по его прогнозам, через несколько месяцев уже может быть вынесен на рассмотрение парламента, и внести в него свои предложения.

«Мы можем все изменить, если оно относится к рациональным вещам. Нет священной коровы, нет табу», - сказал Президент.

«Я его (Налоговый кодекс – УНИАН) не подпишу, я вам могу дать слово, если не будет вашего акцепта на те или другие нормы, которые обеспечивают условия ваших фискальных отношений с государством», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент в который раз раскритиковал существующую налоговую систему. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо кардинально менять. В частности, он считает недопустимой ситуацию, когда «власть взимает высокие налоги, чтобы сформировать запас, а бизнес идет в тень, чтобы защититься от монетарных платежей».

В.ЮЩЕНКО призвал бизнесменов искать компромиссное решение, которое позволит, с одной стороны, развивать их бизнес, а с другой - увеличивать поступления в государственный бюджет. «Давайте искать мостик, как поладить», - сказал он.

Кроме того, Президент в ходе своей речи выразил готовность внести в парламент законопроекты, предложенные представителями бизнеса, которые будут способствовать преодолению различных негативных явлений в экономике, в том числе рейдерства.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал проект создания Налогового кодекса. Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%. Кроме этого, финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.

30 мая заместитель министра финансов Татьяна ЕФИМЕНКО сообщила журналистам, что Минфин планирует вынести проект Налогового кодекса на рассмотрение Кабинета министров на заседании 6 июня. Однако на заседании Кабмина вопрос о Налоговом кодексе не поднимался.