Янукович: рассматриваем Сингапур как площадку

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Сингапуром.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи в Крыму со Специальным посланником Республики Сингапур в Украине Тони СИДДИКИ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«У нас большие перспективы развития двусторонних отношений. Мы рассматриваем Сингапур не только как очень интересного партнера, но и как площадку, с которой мы начнем более интенсивно развивать отношения во всем Азиатско-тихоокеанском регионе. Я убежден в том, что Украина также будет надежным партнером», – сказал Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что встречи, которые Специальный посланник Республики Сингапур в настоящее время проводит в Украине, будут способствовать активизации украинско-сингапурского сотрудничества, в первую очередь – реализации договоренностей, достигнутых во время Государственного визита Главы Украинского государства в Сингапур в марте этого года.

Президент Украины выразил благодарность Т.СИДДИКИ за то, что он посетил Украину. «Я очень благодарен, что Вы приняли решение приехать в Крым. Солнечный Крым – это визитка Украины», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Специальный посланник Республики Сингапур в Украине Т.СИДДИКИ отметил, что Сингапур нацелен на углубление сотрудничества с Украиной. «Мы готовы сотрудничать с вами и полностью разделяем ваши подходы к этому», – сказал Специальный посланник.