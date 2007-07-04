Ахметов не нашел времени на Ющенко
10:43, 04 июля 2007Общество
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Сегодня Президент собирает олигархов
|Ринат Ахметов
"Ринат Леонидович был приглашен на встречу президента с представителями большого бизнеса. Но, зная заранее о своем чрезвычайно плотном рабочем графике в начале июля, господин Ахметов предупредил президента о том, что не сможет присутствовать на этой встрече", - сообщила во вторник, 3 июля, пресс-секретарь Ахметова Елена Довженко.
Напомним, в списке приглашенных на встречу Ющенко с украинскими олигархами, распространенном пресс-службой главы государства во вторник, не звучала фамилия Ахметова.
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