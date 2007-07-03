Пограничники нашли в лесу тайник контрабандистов

Попытку незаконного перемещения через украинско-румынскую государственную границу значительной партии табачных изделий стоимостью свыше 100 тыс. грн. пресекли пограничники Буковины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Константин ЛИСНИК, пограничный патруль пограничной заставы «Перкалаба» (Верховинский район Ивано-Франковская область) за 15 метров от линии государственной границы обнаружил склад сигарет. Партия табачных изделий – свыше 100 ящиков - была спрятана в лесном массиве под открытым небом и тщательным образом замаскированная ветвями. Владельцев сигарет на месте не было.

После подсчета и оформления соответствующих документов стражи границы передали сигареты сотрудникам таможни. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий, которые контрабандисты незаконно пытались переместить в Румынию, составляет свыше 100 тыс. грн.