Что произошло за месяц на авиамаршруте Киев-Тбилиси

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Перспективы развития туризма между Украиной и Грузией и результаты первого месяца работы нового авиамаршрута “Киев-Тбилиси” авиакомпании Международные авиалинии Украины”. Участники: председатель экспертного совета по туризму и курортам при Президенте Украины, советник председателя Государственной службы туризма и курортов Бронислав Омецинский, вице-президент по продажам и маркетингу авиакомпании МАУ Сергей Фоменко, директор по продажам в Украине авиакомпании МАУ Дмитрий Шинкарчук, менеджер по развитию маршрутов Денис Антонюк, корпоративный пресс-секретарь Евгения Сацкая (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 272-13-94.