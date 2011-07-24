В замке «Ласточкино гнездо» создают музей

Во дворце-замке «Ласточкино гнездо» возле Ялты создают музей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, вчера вечером в замке открылась выставка «Волшебный мир Архипа Куинджи», на которой представлена знаменитая картина художника «Лунная ночь на Днепре».

Первый вице-премьер Крыма Павел БУРЛАКОВ отметил, что в «Ласточкином гнезде» теперь будут проводиться художественные выставки и творческие вечера, поскольку дворец-замок в этом году стал объектом культурно-туристической сферы.

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК считает, что создание музея на базе «Ласточкиного гнездо» будет стимулом культурного возрождения Крыма, а также позволит привлечь больше туристов.

«Этот дворец стоит того, чтобы его показывать крымчанам и гостям полуострова», - сказал М.КУЛИНЯК, который приехал на открытие выставки А.Куинджи.

Как сообщал УНИАН, замок «Ласточкино гнездо» в готическом стиле построен в 1912 году на отвесной 40-метровой Аврориной скале неподалеку от Ялты как дача нефтепромышленника барона фон Штейнгеля.

Здание дворца в 2002 году было передано в аренду компании «Ялта-Верона». В замке находился ресторан.

Парламент Крыма в феврале 2011 года одобрил передачу «Ласточкиного гнезда» из коммунальной собственности Ялты в состав имущества республики. Правительство автономии подготовило проект создания на базе замка выставочного центра.