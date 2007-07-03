В Броварском районе построят «олимпийскую деревню»

В селе Княжичи Броварского района (Киевская обл.) построят «олимпийскую деревню».

Об этом сообщил президент Киевской областной Федерации хоккея Виталий ФЕДЯНИН сегодня на пресс-конференции в Броварах.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на 14 га земли, которая уже отведена инвестору (его имя пока не разглашается), планируется простроить ледовый каток. Инвестиции в его строительство превысят 18 млн. евро. Сейчас проект находится на стадии разработки. Кроме того, в деревне запланированы запасной ледовый каток, футбольное поле, теннисные корты, тренажерные залы, учебные заведения, а также гостиница для болельщиков.

По данным В.ФЕДЯНИНА, ледовый каток на 3-5 тыс. мест в течение года построит финская компания. Этот объект включен в перечень сооружений, которые планируется построить для Евро-2012.

Кроме того, в селе Зазимье Броварского района фирма «Металлхолдинг» намерена построить ледовый каток с тренажерным залом, футбольным полем и бассейном. Однако вопрос с выделением компании около 8 га земли еще не решен. По словам В.ФЕДЯНИНА, он будет рассмотрен в начале августа на сессии сельсовета Зазимья.

При этом, по данным президента КОФХ, уже отведены земельные участки для строительства ледовых катков в Ирпене (заказчиком выступает Академия государственной налоговой службы) и Боярке.